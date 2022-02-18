人幣全球支付佔3.2%創新高

環球銀行金融電信協會（SWIFT）網站公佈資料顯示，今年1月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持在全球第四名，佔比從上月的2.7%升至3.2%，創歷史新高。該體系下排名前五的全球主要支付貨幣中，只有人民幣同時實現了年增率和月增率呈現增長。據外媒報道指，隨着國際資金增持中國債，將佔比推高至紀錄新高，加之天然氣生產商Gazprom Neft決定接受人民幣、而非美元作為在中國機場為俄羅斯飛機加油的支付手段，人民幣的使用在過去三個月大漲。去年12月人民幣國際支付佔比升至2.7%，是2015年央行匯改以來，首次超越日圓，名列全球第四。