中環IFC外望——小鵬CEO年薪逾四億 成打工皇帝

內地企業高層近年出現不少「打工皇帝」，而最近亦有新的「打工皇帝」出爐。據內媒近日統計高管個人年薪顯示，小鵬汽車（9868）副董事長兼總裁顧宏地（見圖）以4.35億元人民幣，登上年薪榜的首位，其​​年薪震驚網民，有網民更表示，「該年薪已經超過我對金錢的認知」。不過小鵬汽車對有關報道回應稱，外界對顧宏地的年薪有誤解，指出其4億多元的年薪並非全部是現金，當中還包括股權和期權，而且超過90%是幾年累計的股權激勵總和，並非一年的收入。至於海外方面，有外媒曾披露，蘋果公司行政總裁Tim Cook去年從公司獲得接近9900萬美元（約7.7億港元）年收入，但國際投票顧問機構Institutional Shareholder Services（ISS）敦促投資者，在股東大會就Tim Cook薪酬投反對票，指對其股權獎勵規模及結構存在擔憂，認為當中有一半的股權都不是基於評估表現而授予。稅務學會籲派3000元消費券香港稅務學會發表2022至2023年度《預算案》建議。學會表示，第五波新冠疫情爆發為本地經濟帶來不確定性，建議政府發放新一輪3000元的電子消費券，以紓緩市民財政壓力。學會指出，已於上月底向財政司司長呈交《財政預算案》提案。該會認為，今年《財政預算案》應繼續着眼於推行短期內支持受疫情重創的企業和個人的措施，同時營造良好的營商和稅務環境，以推動中長期經濟發展。對於建議電子消費券金額為3000元，相比其他建議屬較低水平，稅務學會會長吳錦華回應稱，上年度派5000元消費券的目的是刺激消費，從而幫助經濟復甦。但現時第五波疫情下，不少商戶須關閉，派發消費券未必能發揮其效果。他又指出，疫情不知何時會完結，應把儲備留在更逼切的地方，如醫療用品、幫助商戶渡過難關等。若情況轉好，日後可考慮再加碼。高瞻