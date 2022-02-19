農夫山泉聯想齊染藍 科網再受打壓 恒指插465點

烏克蘭局勢持續未明朗，加上科網股監管陰霾再現，拖累港股急跌，並失守多條平均線。恒指隨外圍低開159點後跌幅擴大，下午時段美團（3690）受監管問題困擾大跌15%，拖累恒指曾插508點，低見24284點，最終收報24327點，挫465點；科指挫182點，收報5479點，大市成交金額1262.18億元。大型科網股為跌市元兇，ATM齊齊腳軟。發改委促外賣平台下調餐飲業商戶服務費標準，美團（3690）午後急瀉，曾創182元一年半新低，全日插14.9%，收報188元。美國政府將阿里（9988）及騰訊（700）列入「惡名市場」名單，兩股股價早段變動不大，但下午隨板塊受壓，騰訊跌1.9%，收報470元，阿里則挫2.9%，收報119.5元。手遊股於早段一度受捧，個別股份逆市維持升勢，心動（2400）急揚6.5%，收報31.8元；網龍（777）升1.3%，收報20元。中資金融股力撐大市中資金融股力撐大市，中國平安（2318）升0.2%，收報66.7元；中國人壽（2628）升0.3%，收報13.76元；中國銀行（3988）升0.6%，收報3.15元。內房股造好，據報大型銀行下調山東省部份個人房貸首付比例，綠城中國（3900）揚7.2%，收報12.82元；融創中國（1918）漲5.3%，收報9.79元；旭輝（884）漲3.8%，收報6.03元。英皇證券研究部總監陳錦興表示，昨日大市急跌主因美團受政策利淡，尤其在市場估算近期內地監管政策已乏新措拖下，更加深市場憂慮，預期美團收入及利潤將受較大影響，加上股價受壓下更引來更多沽盤跟進。恒生指數公司公佈指數季度檢討結果，恒生指數成份股加入農夫山泉（9633）及聯想集團（992），成份股數目將由64隻增加至66隻。國指則加入信義光能（968），剔出恒大物業（6666），成份股數目維持50隻。恒生科技指數成份股加入商湯（020）、理想汽車（2015）及小鵬汽車（9868），剔出同程旅行（780）、微盟集團（2013）及汽車之家（2518），成份股數目維持30隻。恒生綜合指數成份股加入商湯、醫思健康（2138）等，成份股數目由500隻增加至517隻，變動將於3月7日起生效。