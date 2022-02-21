科網監管陰霾 俄烏局勢升溫 恒指本周料24000上落

港股再遇內憂外患夾擊，俄烏局勢影響投資氣氛之際，中國再燃點監管硝煙，或再觸發科網股插水，拖累大市。證券界人士估計，本周港股踏入業績期，市場將持續抱觀望態度，市場入市意欲較低，料恒指在23500至24500點水平徘徊。外圍股市一片愁雲慘霧，隨著俄烏局勢不時升溫，以及加息步步進逼，上周五美股三大指數齊挫，拖累恒指夜期再跌，收報24140點，低水188點；昨晚俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指見24105點，較上周五恒指低222點，預示港股今早很大機會補跌。踏入業績期 市場觀望上周五國家發改委提出多項緩解受疫情影響行業的政策，包括引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，引致重磅藍籌美團（3690）單日重挫14.9%收報188元，再惹監管風波憂慮。光銀國際董事總經理林樵基相信，本周市場表現將較受消息主導，預計在23500至24500點大幅上落，科網股或成跌市元兇，但很多股份估值始終較低，有一定承托力，「跌到一定價位就彈，彈到咁上下又跌落去，只係炒波幅，但唔會上返去之前高位。」對於本港第五波疫情大爆發，林樵基認為影響不大，但多個利淡因素令恒指短期持續受壓，「香港本地見到國家有好多支持，氣氛會好少少，但相信都鬥唔過烏克蘭事件同監管問題。」他又指，年初至今港股靠傳統股撐市，但適逢業績期，市場將關注本周二滙控（005）在業績會對營運前景、加息機會等作出評論，均影響大市，投資者或繼續審慎觀望。美團未必拖累整個板塊光大證券國際財富管理策略師溫傑就指，俄烏局勢只影響氣氛，對港股沒有直接衝擊，本周恒指或主要反映監管憂慮，料將在23800點至24500點徘徊。他認為，科網股近期未見資金熱炒，故不一定現拋售潮，「（美團事件）只係令科技股比預期更加難升，本來都係難炒，暫時未見太大影響。」另一方面，溫傑指，現時市場對藍籌業績沒有太大期望，若果業績最終好過預期，料也有投資者入市炒反彈。華盛証券分析師聶振邦就指出，發改委的政策是針對多個行業，外賣只是其一，亦沒有點名美團，相信波及整個科網板塊機會不大。他估計，恒指在24000點已有支持，但升穿24600點有難度，本周仍是橫行格局。本周港股展開業績期，打頭陣有周二的滙控及恒生（011）；周三是銀娛（027）及藍籌新貴聯想集團（992）；周四有多個焦點，包括港交所（388）、阿里巴巴（9988）、網易（9999）、新地（016）、希慎（014）、東亞銀行（023）等；周五值得關注有京東（9618）、新世界（017）、理想汽車（2015）等。