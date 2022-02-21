滙控稅前盈利料倍升 全年派息增至24美仙

年初以來股價反彈不少的滙控（005）將於明日公佈去年業績，據綜合多家券商平均預測顯示，主要受惠回撥，滙控全年列帳基準除稅前利潤料為191.15億美元（約1491億港元），按年大升1.18倍；以此推算，第四季則錄得28.73億美元稅前利潤，按年亦大升1.07倍。券商平均預測滙控全年派息增至24美仙，即派末期息每股17美仙。綜合十多家券商平均預測顯示，滙控去年收入料按年微跌1.6%，至496.12億美元。全年錄得回撥13.59億美元，前年則有88.17億美元的預期信貸損失；按此計算，第四季稍微出現1900萬美元的預期信貸損失，為連續3季錄得回撥後重現撥備，惟按年大減98%。全年純利125.61億美元，按年飆升2.2倍。全年回撥料16億美元摩根大通指，儘管市場憂慮英國再爆疫情及美國長期債息走弱，但滙控基本面保持穩定，香港的宏觀和勞動力市場普遍改善，可支持收入恢復和信貸成本正常化。同時，滙控管理層表明一種更開放的股份回購方式，加上其資本狀況強勁，故預測繼去年第3季重啟20億美元回購後，現由2022至2024年將每年進行20億美元回購。該行又預計滙控2021年度全年派息24美仙，之後3年將分別增至25美仙、30美仙及31美仙。大摩則估計滙控第4季稅前盈利27.77億美元，按年升1倍，按季跌49%；季內回撥2.25億美元，全年回撥16億美元。或再斥20億美元回購光大新鴻基財富管理策略師溫傑估計，滙控去年盈利倍升，第4季盈利亦理想。他估計，滙控末期息將派15至18美仙，並預期滙控將再有20億至30億美元的回購行動。