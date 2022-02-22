國家新聞出版署：仍接受申請 傳內地停發新版號 遊戲股急插

內地遊戲股再遇監管風暴吹襲！昨日內媒引述從多家遊戲公司獲得消息，內地為加強防止青少年沉迷打機，今年內將不發出新遊戲版號，亦傳聞內地監管部門昨與遊戲產業進行監管思路指導。受消息拖累，遊戲股集體下挫，嗶哩嗶哩（9626）跌9.6%，騰訊（700）亦挫5.2%。有市場分析指，不發版號的消息仍未獲當局核實，如有關消息最後獲當局澄清，預料遊戲股股價會反彈，但建議持有遊戲股的投資者盡量減磅。國家新聞出版署昨晚向內地傳媒表示，目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。內媒《科創板日報》從多家遊戲公司獲悉，內地繼續加強防止青少年沉迷，不允許廢土、娘化男性、耽美等題材，報道並指今年內地不發版號才是最大的利空，業界在農曆新年前已悉情況。國家新聞出版署及後回覆傳媒查詢，對有關消息無明確回應，指可以關注官網公告信息，現仍正常接收遊戲公司的版號申請。騰訊挫5% 否認「被重錘」uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰表示，有關消息為網上傳聞尚未證實，去年亦曾傳出消息指內地要停批遊戲版號，後來獲內地當局澄清，但他相信遊戲業整體政策方向仍較為審慎，例如只有小部份遊戲獲批，獲版號批核需時較長，故預料未來新遊戲的數量推出會較預期中少，這或對於以手機遊戲業務為主的遊戲公司業務影響較大，例如網易、騰訊、嗶哩嗶哩等。另外，昨日網傳騰訊「將被重錘」，股價曾瀉最多6.25%，騰訊公關部總經理張軍在收市後發微信朋友圈，否認網上有關騰訊「將被重錘」的傳言，又指喊出「重錘」的人自己銷號了。至於科網股紛紛投入發展元宇宙熱潮，亦吃到悶棍。中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會官網發佈《元宇宙產業自律公約》，提出元宇宙業務應立足服務實體經濟，堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作，避免形成市場泡沫。《公約》還提出，要抵制編造虛假元宇宙投資項目、發行元宇宙虛擬幣等非法金融活動，遠離打着元宇宙遊戲等旗號的新型騙局，警惕虛擬房地產等新型標的的投機炒作風險，避免不良信息在元宇宙項目中傳播。當局指，上述行為可能涉及詐騙、傳銷、非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等違法犯罪活動，一經發現需及時向相關部門發出預警。業界：反對資本炒作元宇宙陳偉聰指出，現時企業仍未有以元宇宙為主打的遊戲，加上現階段遊戲股未因受元宇宙概念推動而炒到高處，故即使內地當局最近駁回一些公司的元宇宙商標申請，亦未有對相關股份造成嚴重衝擊。據悉，騰訊申請的元宇宙商標遭駁回。