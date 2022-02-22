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科網股拖累 港股跌157點

2022-02-22 列印
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俄烏局勢持續緊張，美股三大指數上周五收跌，恒指昨日隨外圍低開218點，其後受重磅科網股拖累，下午跌勢轉急，恒指曾失守24000點，最終收跌157點，報24170點；科指急挫152點，報5327點，大市成交金額1437億元。

市場對國家或推新一輪監管憂慮未散，科網股續拖低大市。騰訊（700）挫5.2%，收報445.4元；網易（9999）跌3.8%，收報150.8元；嗶哩嗶哩（9626）插9.6%，收報249元，快手（1024）急跌7.3%，收報87.15元。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指本月走勢形成先高後低，加上指數現於多條平均線下運行，大市若失守50天線，後市將成反覆續尋底形勢。


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