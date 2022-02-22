海底撈料去年轉蝕45億 關停逾300店減值39億

疫下擴張過度的中國火鍋店龍頭海底撈（6862）發盈警，預計去年全年由盈轉虧，勁蝕最多45億元（人民幣，下同），差過市場預期，當中包含300多家餐廳關停或停運等產生最多39億元減值損失。海底撈自染藍以來股價一直下跌，至今已累跌達67%，目前市值在恒指排名倒數第9位。海底撈預告，去年全年錄得淨虧損38至45億元，按年轉盈為虧，2020年度賺近3.1億元，但收入預計超過400億元，按年增長40%。該集團指，虧損主要由於有兩大原因，包括去年有300多家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素，導致處置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約33至39億元。另一個原因則經營不善，海底撈指出，疫情加上過去兩年門店網絡快速擴張與內部管理問題，對餐廳經營帶來衝擊，特別是去年下半年受到疫情爆發和公共衛生管控措施的顯著影響，導致期內經營業績按年出現下滑，海外門店去年亦出現虧損加劇。染藍後股價累跌67%海底撈指，一直密切關注市場狀況，並調整商業策略及運作以減少負面影響，為提升營運表現，已於去年11月推行「啄木鳥計畫」，亦積極控制租金及其他營運成本，嚴謹管理營運資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。「啄木鳥計畫」是指改善經營業績不佳的門店、恢復大區管理體系、在考核各部門前提下續向員工傳達企業文化，以及「雙手改變命運」的價值觀等，另外亦表明適時收縮業務擴張計畫，若門店的平均翻枱率低於每天4次，原則上不會開設新門店。翻查資料，去年中平均翻枱率為3次，相比2019及2020全年平均的4.8次及3.5次，情況拾級而下。該集團於疫情下大肆擴張，截至2020年底門店按年大增530家，至1298家，並在去年中進一步擴至1597家，即使年底前縮減約300家，仍然是「疫市」擴張。昨日海底撈開市後一度升4%，隨後倒跌收市，報19.08元，跌5.5%。