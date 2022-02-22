傳四大行降粵房貸利率 內地70城樓價扭跌勢

據內地傳媒引述業內人士消息指，四大行自昨日起同步下調廣州地區房貸利率。其中，首套房利率從此前的5.6厘下調至5.4厘，二套房利率由5.8厘下調至5.6厘。內地樓市現回穩趨勢，1月70個城市房價按月扭轉前三個月跌勢，按年漲幅收窄。房貸利率主要由LPR（貸款市場報價利率）加上各地銀行的溢價構成，四大行下調房貸利率後，報道指，若在廣州地區同樣貸款500萬元（人民幣、下同）、分30年期，無論是首套還是二套，購房者每個月可以少交房供627.41元，30年可累計節省利息22.58萬元。放貸周期顯著縮短貝殼研究院最新發佈的重點城市主流房貸利率數據顯示，2022年2月其監測的103個重點城市的主流首套房貸利率為5.47厘，二套利率為5.75厘，均較上月回落9個基點；2月平均放款周期為38天，較上月縮短12天。放貸周期顯著縮短是住房信貸環境寬鬆力度加大的表現，預期接下來信貸環境保持寬鬆，加快市場量價修復。報道透露，目前廣東省內基本執行此前首套房5.65厘及二套房5.85厘的房貸利率水平，但隨著廣州四大行集體下調，其他城市或將同步執行新的貸款利率標準。廣州並非內地首個有商業銀行降低房貸首付比例的城市，山東省菏澤市的工行、農行、建行等商業銀行在上周五曾調降個人住房貸款首付比例，首套房、二套房的貸款利率分別由5.95厘、6.14厘下調至5.6厘、5.95厘。另外，路透社根據國家統計局公佈數據測算，1月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比漲幅進一步縮窄至2.3%，環比上升0.1%，扭轉前三個月跌勢。中原地產首席分析師張大偉表示，隨著影響最近房地產市場最大的因素房貸逐漸緩和，市場3至4月有望逐漸企穩。經測算，1月70個大中城市中，新建住宅價格指數按年上漲的有28個，上月為15個；持平3個，上月為5個；下跌39個，上月為50個。