傳四大行降粵房貸利率 內地70城樓價扭跌勢

房貸利率主要由LPR（貸款市場報價利率）加上各地銀行的溢價構成，四大行下調房貸利率後，報道指，若在廣州地區同樣貸款500萬元（人民幣、下同）、分30年期，無論是首套還是二套，購房者每個月可以少交房供627.41元，30年可累計節省利息22.58萬元。
放貸周期顯著縮短
貝殼研究院最新發佈的重點城市主流房貸利率數據顯示，2022年2月其監測的103個重點城市的主流首套房貸利率為5.47厘，二套利率為5.75厘，均較上月回落9個基點；2月平均放款周期為38天，較上月縮短12天。放貸周期顯著縮短是住房信貸環境寬鬆力度加大的表現，預期接下來信貸環境保持寬鬆，加快市場量價修復。
報道透露，目前廣東省內基本執行此前首套房5.65厘及二套房5.85厘的房貸利率水平，但隨著廣州四大行集體下調，其他城市或將同步執行新的貸款利率標準。廣州並非內地首個有商業銀行降低房貸首付比例的城市，山東省菏澤市的工行、農行、建行等商業銀行在上周五曾調降個人住房貸款首付比例，首套房、二套房的貸款利率分別由5.95厘、6.14厘下調至5.6厘、5.95厘。
另外，路透社根據國家統計局公佈數據測算，1月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比漲幅進一步縮窄至2.3%，環比上升0.1%，扭轉前三個月跌勢。中原地產首席分析師張大偉表示，隨著影響最近房地產市場最大的因素房貸逐漸緩和，市場3至4月有望逐漸企穩。
經測算，1月70個大中城市中，新建住宅價格指數按年上漲的有28個，上月為15個；持平3個，上月為5個；下跌39個，上月為50個。