中移上月5G客戶增1447萬

內地三大運營商公佈今年1月運營數據，近期回歸A股上市的中國移動（941）5G套餐客戶按月增1447.1萬戶，遠遠高於中國電信（728）的826萬戶及中國聯通（762）的556.8萬戶，且中移動有線寬帶月內淨增客戶亦高於其他兩大運營商。中國移動公佈1月客戶數據，5G套餐客戶總數約4.01億戶，按月增1447.1萬戶；移動業務客戶總數約9.61億戶，月內淨增449.7萬戶；另外，有線寬帶客戶總數約2.44億戶，月內淨增384.1萬戶。中國電信1月5G套餐用戶總數達1.96億戶，月內淨增826萬戶；移動用戶數淨增307萬戶，總數達3.76億戶。