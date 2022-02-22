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金管重推15年期政府債券

2022-02-22 列印
■金管局昨以特區政府代表身分宣布，重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券。
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金管局昨以特區政府代表身份宣佈，重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券，作15年期債券供投標，發行總額8億元，將於下月2日進行投標，下月3日交收。

金管局指，透過今次重開債券，將有額外8億元的未到期15年期債券供投標。該批債券將於2036年3月4日期滿，利率為年息1.59厘，每半年派息一次。該批債券於昨日的指示價格為95.95，年收益率為1.931%。

此外，人行昨日公佈，在香港成功發行250億元人民幣央行票據，其中3個月期央票100億元（人民幣，下同），1年期央票150億元，中標利率分別為2.5%和2.7%。　

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