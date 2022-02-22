中環IFC外望——逾六成市民期望財爺增派糖

政府本周三將公佈2022至23年度新一份《財政預算案》，香港研究協會進行調查，以了解市民對本年度《預算案》的期望。調查指出，《預算案》若推出一次性「派糖」措施，61%受訪者表示相關的總開支應較去年「增加」，表示應該「維持不變」的佔26%，而表示「減少」的佔6%，「無所謂」和「無意見」共佔7%。另外，有七成受訪者表示《預算案》應優先「推出短期紓困措施」，比例創10年新高，表示應優先「為社會長遠發展作投資」的佔21%，而表示「其他」、「不知道」和「無意見」共佔8%。香港研究協會稱，以上結果顯示市民對《預算案》「派糖」措施有較高期望。相信與第五波疫情下不少行業營運受限，經濟活動萎縮令不少市民收入下降有關。對於《預算案》應否推出各項「派糖」措施，有最多受訪者認為應該推出「發放消費券」（81%），其餘依次為「電費補貼」（80%）、「寬免差餉地租」（73%）、「增加免稅額」（71%）、「退稅」（70%）。認為不應該的比例介乎一成二至三成四，而認為「不知道/很難說/無意見」的比例則介乎7%至19%。調查於2月10至18日展開，以全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問1048名18歲或以上市民。微博否認裁員傳聞 稱招聘正常推進近日，有自稱微博員工在網上透露，微博正在大面積裁員，有員工還被要求主動離職，已有員工被約談。對此，微博相關負責人對內地《第一財經》表示，公司多個核心重點業務的招聘一直正常推進，不存在裁員一說。該負責人指出，微博年初對業務進行盤點，為加強優勢領域和業務聚焦，對部份組織進行調整，以促進高效協同和組織活力，在此次調整中，公司優先為涉及的員工進行調崗安置，無適合崗位的情況下協商解除勞動關係，按法律規定進行經濟補償，並盡量提供再就業幫助。高瞻