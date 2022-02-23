俄烏緊張局勢急劇惡化 杜指跌399點 油價急彈

俄羅斯總統普京承認烏東兩親俄共和國獨立，美股三大指數中段全線向下，其中杜指早段曾跌逾700點，納指及標普500指亦向下調整。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33679點，跌399點；標普500指數報4322點，跌26點；納斯達克指數報13455點，跌92點。滙控（005）美國預託證券價格曾見57.61港元，較香港收市價升1.16港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見439.86港元，較香港收市價跌4.94港元。普京率認烏東兩親俄共和國獨立俄羅斯和烏克蘭關係惡化，烏克蘭東部地區周一（21日）多次傳出爆炸聲。俄羅斯總統普京發表全國視像講話，宣佈正式承認烏東民間武裝組織自稱的兩個人民共和國、頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家，又公佈派兵至當地進行維持和平任務，美國與西方國家料很快對俄羅斯實施制裁。烏俄緊張局勢急劇惡化，全球市場震盪。前日跌逾10%的俄羅斯股市昨日開盤後再次暴跌，但在俄羅斯央行表態支持金融市場後，跌幅大幅收窄。俄羅斯MOEX指數一度跌逾7%，後段跌幅收窄至1.14%；俄羅斯交易系統指數（RTS）一度跌逾10%，其後跌幅收窄至1.01%。歐股亦見大幅低開，但其後跌幅也大幅收窄，烏克蘭危機的發展觸發歐洲股市顯著波動。泛歐斯托克600指數周二開市曾跌超過1.8%，其後跌幅大為收窄。倫敦股市更倒升收市。英國富時100指數收報7494.21點，升9點。德國DAX指數收報14693點，跌38點。法國CAC 指數收報6787.6點，跌不足1點。金價上揚。於紐約商品交易所，4月份期金收報每盎司1907.4美元，升7.6美元，升幅0.4%。港股挫650點 分析：或下試二萬三油價亦見大升，倫敦布蘭特期油近兩日最高位為每桶97.4美元，較上周五飆升4.1%；紐約WTI期油最高位為每桶94.92美元，較上周五累升3.6%。截至昨晚八時半，油價升勢未止，倫敦布蘭特期油和紐約WTI期油，分別仍升2%及3.3%，報每桶94.86美元和每桶93.22美元。港股則受近日監管恐慌，以及「大笨象」滙控（005）績後回購縮水，業績遠遜預期的恒生（011）亦大插一成，多重夾擊下，恒指收市跌650點，報23520點，三日累瀉1272點，失守50天線。分析認為，投資者已成驚弓之鳥，若再有風吹草動，恒指或下試23000點繼續探底。光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場仍憂慮美國為首的北約如何反制俄羅斯，市場信心持續薄弱，故近日發生數單監管事件令港股頓成驚弓之鳥，「打中投資者痛點，上年港股跌足成年，今年初好唔容易有平穩跡象，（監管）又再降臨，投資者都會唔耐煩。」他相信後市或有反彈，但當有風吹草動，恒指或下試23000點，甚至再探底。