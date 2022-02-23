傳人行要求房產貸款增速

外電報道，人行上海分行近期窗口指導轄內商業銀行，要求提高房貸和開發貸增速，接下來每月月底的房地產按揭貸款餘額，不得低於去年同期，且增速不低於各項貸款增速，同時開發貸增量按年不得為負。除金融機構外，內地大型資產管理公司（AMC）亦陸續發債進一步參與房地產併購融資。另有部份財困內房通過轉讓項目或海外債展期紓緩債務。除上海外，廣州、菏澤、蚌埠等一線及三線城市商業銀行近日均下調區域內房貸利率；佛山、重慶等二線或新一線城市商業銀行則下調非限購區域內的房貸利率。58安居客房產研究院院長張波預計，未來三四線城市的政策放鬆節奏會進一步加快，首付降低的城市數量不斷增多，但各地樓市復甦節奏仍有較大差距。