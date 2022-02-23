滙控多賺1.2倍符預期 回購縮減至10億美元

滙豐控股（005）去年受惠回撥，全年錄得列帳基準除稅前利潤189.06億美元（約1474.67億港元），按年增長1.2倍，符合市場預期下限，增派末期息20%至18美仙，惟第四季受內房相關撥備拖累，令盈利差過預期，加上派息無驚喜，新一輪回購又縮減至10億美元，再碰上大跌市，於業績公佈後，滙控香港股價一度跌達4%。財務總監邵偉信表示，今年無計劃恢復派發季度股息，但料派息比率將高於去年，另指集團有望提早一年於2023年達到至少10%的有形股本回報率（RoTE）。末期息增至18美仙滙控香港股價收報56.45元，跌3.6%；倫敦股價曾跌3.7%，低見526.8便士，但其後回升，截至昨日晚上9時許報547.4便士（約57.88港元），微升0.1%。去年第4季滙控的列帳基準除稅前利潤為26.64億美元，按年升92.3%，按季大跌50.7%，因季內出現主要與內房有關的4.5億美元的預期信貸損失，儘管預期信貸損失按年降近62%，惟是連續三季錄得回撥後首現撥備。季內收入按年微升2%至119.89億美元。滙控連同中期息7美仙，全年派息25美仙，派息比率40%，屬目標範圍下限水平。管理層去年曾稱會檢討是否恢復派季度息，邵偉信表示，經檢討後集團今年沒計劃恢復季度派息，但會在今年底再作檢討，最遲於明年2月發佈全年業績時交代最新情況。邵偉信指，去年全年股息增加了67%，股息率約3.3%至3.4厘，屬健康回報，雖派息比率處於偏低目標範圍，但可預期今年集團會尋求較高的派息比率。滙控續以40%至55%作為派息比率目標範圍。暫無計劃復派季息繼去年第3季重啟20億美元股份回購後，滙控計劃再有10億美元回購行動。就新一輪回購縮水，邵偉信指，集團視回購為派息的補充，亦為核心分派策略的一部份，並在資本過剩情況下，以此助資本正常化。原本20億美元回購計劃才進行一半，現尋求於股東周年大會後展開進一步回購。