港首SPAC本周闖關 傳集資23.4億元

本港首隻SPAC（特殊目的收購公司）或即將面世，傳Aquila計畫最快於本周闖關，尋求通過上市聆訊，擬集資3億美元（約23.4億港元）。另外，Vivere Lifesciences已向聯交所提交上市申請，瑞銀為獨家保薦人，累計共有7家SPAC已遞交上市申請。Aquila為首隻SPAC申請香港上市，摩根士丹利及招銀國際為聯席保薦人。外電引述消息人士指，該公司擬最快於本周尋求通過上市聆訊，交易規模約3億美元。其發起人為招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding，併購目標為新經濟行業，例如：綠色能源、生命科學，以及先進科技與製造行業內有科技賦能的公司。另一邊廂，Vivere Lifesciences申請於本港上市，主要發起人為鼎珮資產管理及天境生物，分別直接或間接擁有已發行B類股份的52%及30%，併購目標為聚焦中國或其他具有中國視角的全球醫療健康行業的公司。鼎珮資產管理主要投資中國相關醫療健康、科技、傳媒和電信以及前沿科技領域，而天境生物是一家處於臨牀階段的生物藥公司，其美國預託股份自2020年起在納交所掛牌。值得留意的是，鼎珮資產管理為天境生物首次公開發售前融資的牽頭投資者。樂普生物暗盤微升此外，一手中籤率22%、抽5手穩中一手的樂普生物（2157）昨日暗盤逆市升，並於三大暗盤場均錄得升幅，其中於耀才暗盤場的升幅最高，收升1.54%，報7.24元，一手1000股帳面賺110元。樂普生物以招股價中位數7.13元定價，集資淨額約8.04億元，香港公開發售超購4.65倍，國際配售超購0.53倍。