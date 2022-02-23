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玖紙少賺三成 派息減至9.8仙

2022-02-23 列印
■玖龍紙業公佈截至去年12月底止6個月中期業績，期內賺27.7億元人民幣，按年跌30.7%。
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玖龍紙業（2689）昨收市後公佈截至去年12月底止6個月中期業績，期內賺27.7億元（人民幣，下同），按年跌30.7%，不計及經營及融資活動的匯兌收益2.14億元，盈利減少約34.6%至25.6億元，主要由於毛利率減少所致；每股基本盈利0.59元，跌30.6%。玖紙再削中期派息金額，每股中期股息派8分（約9.8港仙），按年減20%。

期內，玖紙經營盈利28.9億元，按年減41.5%。玖紙於業績公告上指出，中國經濟增速明顯放緩，對包裝紙需求產生一定影響。期內，玖紙收入344.7億元，按年增加11.6%，主要收入來源包裝紙業務的收入升15.3%，佔總收入約93.3%。

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