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萬國配售6.2億美元票據

2022-02-23 列印
■萬國數據公佈，配售6.2億美元於2029年到期的0.25厘可轉換優先票據。
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港股昨日雖然受外圍影響大跌，但仍無阻企業在市場融資，信息技術基礎設施服務提供商萬國數據（9698）昨日公佈，向紅杉新基建基金、STT GDC等配售6.2億美元於2029年到期的0.25厘可轉換優先票據；另外，天倫燃氣（1600）亦公佈擬以先舊後新方式配售最多5000萬股，淨籌4.14億元。

萬國數據的公告指，發行的換股票據初始行使價格為每股美國存託股份50美元，相當於票據本金額每1000美元兌20股美國存託股的初始轉換率；同時，該公司將有權在票據發行5周年時或之後任何時間強制所有相關係列票據的持有人進行轉換，所得款項淨額將用於開發及收購新的數據中心與一般企業用途及營運資金需求。

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