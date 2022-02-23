內媒報道，騰訊（700）旗下電商業務「小鵝拼拼」即將關停，有關員工將轉至其他項目。目前，小鵝拼拼獨立App已在多個主流應用商店下架。騰訊最新回應指，該業務正進行調整，相關團隊將可在集團範圍內重新選擇匹配崗位。據報，小鵝拼拼員工將於本周開始轉至其他項目，而小鵝拼拼獨立App已在多個主流應用商店內下架，僅保留微信端的小程序提供商品購買服務。對於上述傳聞，騰訊最新回應指，公司正對內部孵化的新業務小鵝拼拼進行調整，在集團範圍內重新選擇匹配崗位。小鵝拼拼是由騰訊PCG事業部打造的一款社交電商平台，上線不足兩年，購物模式類似於拼多多，是一個依託於騰訊社交生態圈多樣化場景和龐大用戶團體的帶貨內容社區。騰訊的遊戲業務亦存暗湧，日前有內媒引述遊戲業界人士指，內地為加強防止青少年沉迷打機，今年內將不發出新遊戲版號。國家新聞出版署及後回覆傳媒查詢，指目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。國家音數協遊戲工委相關負責人亦澄清指沒有這樣的消息。然而，至昨日為止，國家新聞出版署網頁披露，最新一批國產網絡遊戲版號審批名單仍定格在2021年7月22日，至今已經七個月沒有公佈新一批版號。滙豐研究發表報告指，中國互聯網行業短期內將有較大波動，且對市場消息敏感，加上疲軟的宏觀前景和監管擔憂，可能會限制行業估值上行空間。該行看好網絡遊戲股，又指儘管遊戲審批可能會進一步延遲，但豐富的產品管道和強大的傳統遊戲性能有助於騰訊及網易渡過難關。特朗普社交App蘋果商店登頂外電報道，美國前總統特朗普的新媒體公司推出的社交平台應用程式Truth Social已上線，並登上蘋果App Store免費應用下載量的榜首。不過，據悉，該程式剛上線十分不穩定，加上巨大的流量衝擊，有不少用戶都指在註冊帳戶時遇到問題。特朗普去年10月宣佈創建社交平台Truth Social，以挑戰facebook及Twitter等封殺特朗普的主流社交媒體。高瞻