監管風波降溫 港股終止三連跌 烏國進緊急狀態 杜指挫410點

雖然烏克蘭事件尚未平息，外圍股市早段反彈。在開市後數分鐘，美股杜指已升165點，至33761點，其後傳來烏克蘭宣佈進入緊急狀態，大市即反覆下跌。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33186點，跌410點；標普500指數報4238點，跌66點；納斯達克指數報13103點，跌277點。滙控（005）美國預託證券價格曾見57.73港元，較香港收市價跌0.37港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見437.97港元，較香港收市價跌7.03港元。港股夜期窄幅上落，中段升6點，至23677點，較恒指收市高水17點。歐洲股市周三低收。烏克蘭危機引發的地緣政治風險，蓋過了公司業績強勁的正面因素。英國富時100指數收報7498.18點，升3點。德國DAX指數收報14631.36點，跌61點。法國 CAC指數收報6780.67點，跌6點。金價續漲。於紐約商品交易所，4月份期金收報每盎司1910.4美元，升3美元，升幅0.16%。油價及金價微跌。紐約期油晚上跌0.3%，至每桶91.6美元，倫敦布蘭特期油亦跌0.2%。紐約期金晚上跌0.3%，至每盎司1902美元。科股A股齊造好港股方面，內地官媒發文為市場憂慮新一波科網監管風波降溫，在科技股及A股造好下，刺激大市反彈，恒指收升140點，報23660點，終止三連跌，成交1149.88億元。恒指高開97點，但早段一度倒跌19點，低見23500，為全日低位，其後反覆走高，午後曾升225點，至全日高位23745，隨後乏力向上，收升140點報23660；國指收升46點報8317，主板成交1149.88億元。「ATXJ」齊升，京東（9618）揚3.6%收報285元；阿里巴巴（9988）升0.9%收報112.4元；小米（1810）升0.9%收報15.76元；騰訊（700）微升0.04%收報445元。澳門統計暨普查局資料顯示，1月入境旅客按年增逾24%，惟按月跌15%。濠賭股一度逆市跌，不過銀娛（027）業績勝預期，帶動部份濠賭股由跌轉升，銀娛收漲3%報47.5元；美高梅（2282）升0.18%收報5.62元。而金沙（1928）則跌0.87%收報22.85元 ；永利（1128）下滑0.27%收報7.34元。專家：恒指23500水平上落耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股反彈主要因為滙控及美團支撐大市升勢，而短期內恒指將會繼續於23500水平上落，而市場走勢將聚焦於港交所、阿里巴巴等藍籌股業績，預期阿里巴巴業績不會特別理想。他續指，投資者仍未消化俄烏局勢憂慮，又認為地緣政治仍有很多變數，需關注事態發展。