俄烏倘交火 金價勢破2000美元

烏克蘭局勢持續，多國宣佈對俄羅斯進行制裁，促使避險資金流入黃金市場，紐約期金於周二收報每盎司1907.4美元，漲0.4%，創8個月新高。惟昨日下降至每盎司1897.8美元，油價昨日亦有所回落，紐約原油期貨及倫敦布蘭特原油期貨分別跌至約每桶91美元及93美元水平。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡估計，金價的支持位為每盎司1860美元，阻力位為每盎司1920及1950美元，若之後烏克蘭局勢再度惡化，例如開戰，不排除金價突破2000美元水平。高盛預測，若美國經濟數據不佳，即使不斷升息，資金仍會從股市大量流入金市，金價有機會突破2000美元的歷史紀錄。