科企來港上市研鬆綁 具高技術可暫無盈利

財政預算案建議考慮放寬科技企業來港主板上市要求。財政司司長陳茂波表示，證監會及港交所（388）正檢視上市規則，考慮容許「從事先進技術且具規模」但未有盈利和業績支持的科企來港集資，以配合有關研發的集資需求。他認為，即使科企未有收入或利潤，但只要業務發展有里程碑及披露清楚，可以研究准許上市。證監會回應指，與港交所正處於早期研究階段，認為有關建議有利吸引優質企業和投資者來港，提升香港人民幣離岸中心、財富管理中心、綠色和可持續金融中心地位。陳茂波表示，有關科企研發初期需要大量資金支持，有集資需要，所以研究可否類似因應生物科技企業安排，修訂上市規則。他期望能掌握時間，盡早推出新制度。預算案未有釐定何謂「先進技術」，德勤中國華南區主管合夥人歐振興估計，初步料主要涉及晶片製造、人工智能等「硬科技」，而不是使用現有技術應用的企業（例如電商），亦應比同股不同權中「創新產業」有更多要求。他指，現階段難以估計市場有多少適合的潛在企業，但認為上市門檻可參考本港生科股及內地科創板的上市要求，例如相關科企的研發開支要有一定比例；其核心產品已持有或很大機會得到認可專利；須有大型基金認購一定比例等。此外，市值要求應參考現時主板最低上市門檻20億元。晶片AI屬「先進技術」由於料涉及複雜的科技業務，港交所宜有相關專家小組協助審批上市申請。他指，放寬上市門檻總體能為本港帶來更多上市選擇，有利資本多元化發展，而且能配合本港成為創新科技中心的定位。安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮稱，新制度應貴精不貴多，大方向可參考北京交易所吸納「專精特新」（聚焦核心主業，創新能力、創新活力和抗風險能力較強等特點）的企業。他認為，本港以披露為本，應開放予所有投資者買賣。