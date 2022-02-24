銀債發行額增至350億

政府致力推動零售債券市場發展，擬於新一年度發行總值至少600億元零售債，其中銀色債券發行額較去年加碼50億元。財政局局長陳茂波昨發表財政預算案時表示，政府計劃下年度發行至少350億元銀債、150億元通脹掛鈎債券（iBond）及100億元綠色零售債券。iBond 150億 綠債100億陳茂波表示，發展香港債市是政府近年工作的重點目標之一，而去年成立的香港債券市場發展督導委員會已檢視了香港債市的現況，並循三個方向提出建議，包括優化市場格局、市場基建及市場推廣。政府將逐步落實這些建議，包括在政府債券計劃下擴大發行綠色、人民幣和較長年期的港元債券，以促進本地人民幣和綠色債券市場的發展及本地收益率曲線的形成；鞏固香港在推動離岸人民幣業務方面的優勢，鼓勵內地企業和機構參與香港的債券市場；以及加強向投資者及債券發行人等推廣香港作為債券中心的地位。政府亦會進一步完善中央結算系統的功能，把它提升為亞洲主要的中央證券託管平台，並研發電子債券交易平台，促進二級交易及擴闊投資者基礎；另會研究優化發債章程規定。他指，在推動零售債券的發展方面，政府計劃在下年度發行不少於150億元的iBond和不少於350億元的銀債，為市民特別是長者提供回報穩定的投資選項。同時，繼今年度即將於下月開始發售的60億元零售綠債後，政府又計劃在下年度再發行不少於100億元的零售綠債。另外，政府計劃向機構投資者續發45億美元等值的綠色債券。