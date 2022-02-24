外賣讓利非強制 美團曾急彈7.8%

內地官方早前發出「指導」，要求減低外賣平台餐飲業商戶服務費標準，引發市場憂慮新一輪科網監管風波再現，美團（3690）股價連日大跌。內地官媒昨日急發文降溫，指出「引導」外賣平台下調服務費並非「命令」，呼籲市場不要反應過度。消息刺激美團股價曾急彈7.8%。內地官媒《經濟日報》發文澄清，國家發改委等14個部門上周發佈的《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，當中提及引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，該政策是指「引導」並非「命令」，惟市場反應過度，將其解讀為針對平台經濟的監管。受消息刺激下，美團股價曾急彈7.8%，高見184.6元，收升3.1%，報176.6元。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵認為，「引導並非命令」的回應得體，但估計美團會響應中央「共同富裕」而下調收費，預計此將會影響其日後收入。他續指，內地推廣「共同富裕」，料中央會持續收緊規定，並針對巨型科企進行監管。光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，是次「引導」與市場讓利有關，內銀及網約車行業均有相關指引，以支持實體經濟，又指是次監管力度較去年弱。他提及，昨日美團反彈是中長線買入時機，有望短期內回升至200元水平。分析料有望重上200元事實上，內地持續監管各行各業，外電早前報道，中國監管部門或將要求大型國有企業以及金融機構，對螞蟻集團有關業務進行新一輪全面摸底排查。另外，中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會官網發佈公告，提出堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作，避免形成市場泡沫。