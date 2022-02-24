對於期內業績表現理想，聯想董事長兼執行官楊元慶稱，歸功於該集團新IT架構，掌握數碼化、智能化轉型的巨大機遇。據悉，去年起，聯想積極推動三大核心業務，分別為方案服務、基礎設施方案和智能設備。
上季多賺62%創新高 聯想股價逆市插逾4%
對於期內業績表現理想，聯想董事長兼執行官楊元慶稱，歸功於該集團新IT架構，掌握數碼化、智能化轉型的巨大機遇。據悉，去年起，聯想積極推動三大核心業務，分別為方案服務、基礎設施方案和智能設備。
多招紓民困 電費補貼每戶千元 財爺九粒糖 萬元消費券分兩期派
第五波疫災，經濟插水，市民陷於水深火熱之中。財政司司長陳茂波發表任內最後一份《財政預算案》，為惠民紓困，一次過派發九粒糖，最矚目的，是動用六百六十四億元公帑，由四月起分兩次向成年市民發放一萬元電子消費...
2022-02-24
- 基層盼派現金 用作交租最實際 社區組織協會副主任施麗珊指出，政府再發一萬元電子消費券，對基層市民生活有幫助，減輕他們在膳食和生活必需品兩方面開支的負擔。不過，施麗珊說，不少劏房住戶都反映，如能派發現金更實際，「現在很多劏房戶都失業，或開工不足，他們每個月最擔心的，是租金支出，但消費券不能用來交租，所以很多街坊都說派現金最好，不限用途。」
- 四口中產家 可省1.6萬元
- 9個網站資源與小朋友在家進行小實驗
- 無殼打工仔納稅可申請 住宅租金扣稅上限十萬
- 寬減利得稅上限萬元 減收非住宅75%水費
- 百分百擔保特惠貸款 延長一年 上限增至十萬
- 發行至少150億元iBond及350億元銀債
- 中小企抨措施「半桶水」 立法救指定行業 禁業主追租三個月
- 撥12億支援及發展旅遊業
- 已覓地滿足十年公屋及五年私樓需求 下年度賣13幅宅地
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廣州英勇清潔工 寒風刺骨跳江救人
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
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日隨美歐 制裁俄羅斯 普京吞烏東拜登指違國際法
俄羅斯總統普京承認頓涅茨克和盧甘斯克獨立及派兵進入烏東地區，美國總統拜登指相關決定違反國際法，但強調現時仍然有時間避免戰爭爆發；另外日本首相岸田文雄周三宣佈，跟隨美國和歐盟，對俄羅斯實施制裁。拜登在白...
2022-02-24
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二手屋苑續現減價成交
疫情下樓市續現調整，二手屋苑減價成交續現。據《星島地產網》報道，屯門聚康山莊錄本月首宗成交，美聯物業首席高級營業經理羅立恒表示，聚康山莊2座低層E室，面積428方呎，採兩房間隔，向西南望開揚市景，原業...
2022-02-24
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監管風波降溫 港股終止三連跌 烏國進緊急狀態 杜指挫410點
雖然烏克蘭事件尚未平息，外圍股市早段反彈。在開市後數分鐘，美股杜指已升165點，至33761點，其後傳來烏克蘭宣佈進入緊急狀態，大市即反覆下跌。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33186點，跌410點；標...
2022-02-24
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病蜂難望翻身 「格」殺令
格拉斯哥流浪右閘達華尼亞攻守兼備，助球隊保持各賽事主場九連勝兼零失球。今晚歐霸淘汰圈附加賽次回合再遇防線傷兵滿營的多蒙特，這名三十歲隊長可望率隊延續強勢，雙殺蜜蜂軍團晉級十六強，主勝值捧。（Now64...
2022-02-24
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離港4個月拍劇 大女視父母陌生人 羅子溢爆楊茜堯 靠索囡囡物品止癮
羅子溢（前名羅仲謙）繼與太太楊茜堯（前名楊怡）定情作《On Call 36小時II》後，相隔9年，最近在《家族榮耀》再度合作，劇中大家各與另一半有親熱戲，但子溢話同老婆有晒共識完全唔會呷醋，反而拍攝時...
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社論｜消費券2.0 快落市民袋振士氣 - 李一飄
疫情惡化，百業蕭條，經濟受創。當務之急，是遏止疫情，同時力挺市民，共渡時艱。財政司司長陳茂波昨天公佈財政預算案，可說是「及時雨」，推出第二輪「電子消費券」計劃。今次比首輪大手筆，每名成年永久居民將獲發...
2022-02-24
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潘頓四W升榜首 田泰安四喜臨門 超好日子俏芳華雙狀元
昨晚舉行快活谷百萬挑戰盃煞科戰，呂廄「超好日子」後上追平積分領先但沒有上陣的「俏芳華」，成為平頭冠軍；而呂健威另靠潘頓策騎的「百勝名駒」和「精選威」中三元。至於潘頓則為蘇廄「兄弟友盈」和石廄「穿甲鷹」...
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