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上季多賺62%創新高 聯想股價逆市插逾4%

2022-02-24 列印
■聯想（992）截至去底止第三季收入按年升17%，至201.2億美元，季績首度突破200億美元大關。
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聯想（992）截至去年底止第三季純利按年升62%，達創紀錄的6.4億美元，連續第6季升幅超過50%；稅前溢利亦亦創紀錄，達8.55億美元，按年增長45%；收入按年升17%，至201.2億美元，季度收入首度突破200億美元大關，較市場預期為佳。儘管業績創新高，但聯想股價在公佈業績後卻直線插水，一度跌逾4%，尾市跌幅縮窄至2.66%，收報8.77元。
  對於期內業績表現理想，聯想董事長兼執行官楊元慶稱，歸功於該集團新IT架構，掌握數碼化、智能化轉型的巨大機遇。據悉，去年起，聯想積極推動三大核心業務，分別為方案服務、基礎設施方案和智能設備。


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