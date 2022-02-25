俄股曾挫五成 納指標指倒升 俄烏開戰震散全球股市

俄羅斯全面入侵烏克蘭，觸發全球股市大幅震盪，其中俄羅斯RTS指數一度暴跌50%。美股三大指數早段全線向下，美股杜指周四早段曾跌805點，報32326點；納指亦跌300點，報12745點；標普500指數亦跌逾100點，低見4114點，其後跌幅收窄，納指更倒升超過2%，標普500指數亦升逾0.3%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報32911點，跌220點；標普500指數報4241點，升15點；納斯達克指數報13271點，升234點。滙控（005）美國預託證券價格曾見53.27港元，較香港收市價跌2.88港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見424.52港元，較香港收市價跌3.28港元。俄羅斯進襲烏克蘭，撼動歐洲股市。英法德三大主要股市全線急挫逾3%。英國富時100指數收報7207.01點，跌291點，跌幅3.88%。德國DAX指數收報14052.1點，跌579點，跌幅3.96%。法國CAC指數收報6521.05點，跌259點，跌幅3.8%。普京宣佈對烏克蘭東部的頓巴斯地區採取特別軍事行動，發動海陸空三軍進攻烏克蘭東部、南部及北部多區，同時發射多枚導彈轟炸多個城市。油價曾突破100美元俄烏衝突升級，刺激金價、油價暴漲，紐約期油曾升8.37%，報每桶99.98美元，一度高見100.5美元；布蘭特期油則自2014年以來首次升逾每桶100美元，高見103.78美元。黃金持續拉升，現貨金上漲3.27%，報1971.66美元，為去年一月以來最高水平；紐約期金亦上漲3.27%，至1972.9美元。紐約4月份期金接近收市時報每盎司1,926.2美元，升15.8美元，升幅0.8271%。港股則隨外圍低開392點，報23268點，其後輾轉向下，午後跌幅擴大至873點，報22786點，為全日低位，最終收跌758點，報22901點。國指收跌286點，報8030點；科指下滑229點，報5069點，主板成交1769.57億元。港股急挫758點藍籌股幾乎全軍覆沒，只有5隻藍籌股錄得升幅，百威亞太（1876）受業績利好消息帶動，逆市收升4.81%，報23.95元。阿里巴巴（9988）曾低見103.6元，收挫6.67%，報104.9元，創上市新低，兼為表現最差藍籌股。