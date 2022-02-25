俄軍正式入侵烏克蘭令局勢惡化，市場情緒轉向避險，資金湧入美元，美匯指數顯著攀升，昨升破97水平，美長債息亦見回落，其他大多主要貨幣下滑，俄羅斯盧布兌美元更急挫，一度迫近90水平。市場估計烏俄開戰，勢進一步推高通脹，美國聯儲局三月加息事在必行，惟要顧及經濟大局下，加幅只為四分之一厘。美匯指數上揚，曾升上97.24點，為一月尾以來高位，截至香港時間昨晚上近九時半，報97.21點，升約1%。歐羅、英鎊均受壓，歐羅兌美元最低見1.1155點，後報1.1179點，跌1.5%；英鎊最低見1.337點，後報1.3375點，跌1.23%；日圓亦偏弱，低見115。戰事對俄羅斯盧布更為不利，繼周二插水2.8%後，周三跌勢進一步加劇，曾急挫至89.9996兌每美元，跌逾10%，後報85.8323，跌逾5%。