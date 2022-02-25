阿里經調整淨利跌25% 多引擎發展冀保動力

阿里巴巴（9988）公佈去年底止季度業績，收入按年升10%至2425.8億元（人民幣，下同），經調整淨利潤則下跌25%至446.2億元，連續兩季倒退，大致符合市場預期。阿里公佈業績後，美國ADR跟隨美股下跌，開市初段大跌8.3%報101.4美元。張勇指出，阿里業務已是多引擎發展，旗下菜鳥、餓了麼、Lazada等投資已經成熟，形容可「閉環」運作，「已不是內部事業編制，而是獨立公司的營運方式。」他又指，市場對阿里的多業務引擎價值仍未完全體現出來，未來會繼續推動各子公司獨立經營，在合適時為其在市場引入投資持開放態度。美市初段大跌8.3%季內阿里全球年度活躍消費者（AAC）為12.8億，按季淨增4300萬，其中中國AAC增至9.79億戶。按業務劃分，阿里今次季績起，將一些商業分部業務拆出，包括獨立呈報國際商業、本地生活服務及菜鳥的表現，成為各項主要業務。張勇指，經過過去十多年發展，服務及消費電子類型的電商滲透率已達到30至40%的高水平，但生鮮類等快速消費品目前滲透率較低，市場份額增長空間很大，未來會透過結合各項本地生活業務，為各個檔次用戶提供服務。另一增長動力的雲業務收入增20%至195億元。張勇指，雲業務過去幾年顯著增長，但數碼產業亦只是剛剛開始，未來在新能源、電動車、醫療健康等各行各業都將以數據驅動，對阿里而言是重要新機遇，「不僅僅是用IT替代，重更要是智能的結合」，他又指，未來阿里雲會進一步加強自研技術，以及搭建一個生態系統，讓更多合作夥伴加入。另外，季內阿里以約14億美元回購了約1010萬股ADS，連續三個財季回購佔整個150億美元回購計劃的51%。