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金茂物業服務籌八億上市

2022-02-25 列印
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中國金茂（817）分拆的金茂物業服務早前通過港交所（388）上市聆訊。外電引述交易文件顯示，金茂物業服務將以每股7.52元至8.14元招股，發行1.014億股，集資最多8.25億元。該股將於3月3日定價，10日上市。

文件指出，金茂物業服務將引入5名基石投資者，合計認購約8300萬美元股份。其中，中國聯塑（Fuhui Capital）認購3150萬美元；康力電梯認購1270萬美元。中金及滙豐為聯席保薦人。

金茂物業服務發展經營3大業務，包括物業管理、非業主增值服務，以及社區增值服務。截至去年9月底，該公司合約建築面積達4570萬平方米。


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