金茂物業服務籌八億上市

第五波疫情大爆發，預料不久單日將有逾萬人染疫，全民集中精力抗擊疫情，社會活動無可避免陷入停擺狀態，各行各業深受打擊，香港進入瘟疫最艱難時刻。此時，財政預算案提出短暫立法，禁止業主向指定行業的租戶追租，...

2022-02-25