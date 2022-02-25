港交所盈利增9%遜預期 派息全年仍有增長

港交所（388）盈利連續四年創新高，去年賺125.4億元，按年增長9%，但仍遜市場預期。此外，去年第四季交投放緩，拖累季內純利按季倒退17.7%，錄26.7億元；第二次中期股息每股派4.18元，按年少6.3%，全年合共8.87元，多派9%。港交所業績差過市場預期，加上俄烏局勢惡化，拖累港交所股價昨日跌5.4%，收報394.6元，為2020年12月以來新低。總計去年全年，港交所收入達209.5億元，按年增加9.2%。受惠於股本證券產品平均每日成交金額上升32%，交易費錄40.2億元，按年增33%；主要業務收入上升10%，但投資收益則按年減少逾40%。滬深港通收入創歷史新高該公司於期內，滬深港通收入連續第五年創歷史新高，去年達27億元，按年升41%，佔集團總收入達13%；營運支出按年升2%；EBITDA （除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為162.7億元，按年增11%；每股盈利9.91元，升9%。單計第四季，港交所收入47.3億元，按年跌7.2%，按季跌近11%，其中主要業務按季跌15%；賺26.7億元，按年跌8.6%，按季跌17.7%。港交所行政總裁歐冠昇表示，近期市況波動令投資者交投活躍，短期有利港交所表現，但認為投資者信心下跌會削弱中長期表現，預告將於3月底舉行的「企業日」，將交代港交所長遠戰略進展。去年新上市公司共98家，集資額3,314億元，低於2020年的154家及全年集資額4002億元。歐冠昇表示，目前有約160家公司排隊申請上市，屬健康水平，但市況波動，短期內或有部份公司會選擇延遲上市，目前難以預測今年IPO宗數，不排除或少過去年，但認為只要市況穩定，自然有新股上市。他指，港交所正與證監會研究容許無盈利的「先進技術且具規模」企業在主板上市。