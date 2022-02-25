希慎轉賺13.8億 末期息維持1.17元

希慎興業（014）去年基本溢利按年跌近2.8%，至23億元，計及集團及其聯營公司的投資物業公平值變動，則轉虧為盈，賺13.8億元，上年同期虧損25億元；末期息維持派1.17元。集團主席利蘊蓮表示，會研究各地的投資機會，認為當中內地市場為關鍵，但強調集團扎根本港多年，銅鑼灣區物業會繼續為集團的核心業務。集團期內營業額達36.08億元，按年跌2.7%。當中寫字樓業務組合的營業額減少4.7%，至17.28億元，出租率按年跌1個百分點至94%。集團首席營運總監呂幹威表示，預計第五波疫情後，寫字樓業務或有機會重拾2021年底的增長勢頭。