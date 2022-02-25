集團期內營業額達36.08億元，按年跌2.7%。當中寫字樓業務組合的營業額減少4.7%，至17.28億元，出租率按年跌1個百分點至94%。集團首席營運總監呂幹威表示，預計第五波疫情後，寫字樓業務或有機會重拾2021年底的增長勢頭。
希慎轉賺13.8億 末期息維持1.17元
集團期內營業額達36.08億元，按年跌2.7%。當中寫字樓業務組合的營業額減少4.7%，至17.28億元，出租率按年跌1個百分點至94%。集團首席營運總監呂幹威表示，預計第五波疫情後，寫字樓業務或有機會重拾2021年底的增長勢頭。
九歲仔昏死累計疫下四童亡
再多一兒童染疫身亡。一名患肌肉遺傳病的九歲男童，在家中昏迷，送院搶救後不治，事後其樣本化驗確診新冠肺炎。他生前沒有接種疫苗，當局呼籲家長盡快帶子女去打針。醫管局總行政經理劉家獻公佈，一名九歲男童昨早在...
2022-02-25
- 「疫苗通行」實施首日 市民頻頻掃碼歎麻煩
- 特區引《緊急法》賦權 允內地醫護在港助抗疫
- 將軍澳三車相撞 鐵騎士不治
- 春寒乍暖溫差大 抗疫也要注重心血管健康
- 多招紓民困 電費補貼每戶千元 財爺九粒糖 萬元消費券分兩期派
- 基層盼派現金 用作交租最實際 社區組織協會副主任施麗珊指出，政府再發一萬元電子消費券，對基層市民生活有幫助，減輕他們在膳食和生活必需品兩方面開支的負擔。不過，施麗珊說，不少劏房住戶都反映，如能派發現金更實際，「現在很多劏房戶都失業，或開工不足，他們每個月最擔心的，是租金支出，但消費券不能用來交租，所以很多街坊都說派現金最好，不限用途。」
- 四口中產家 可省1.6萬元
- 9個網站資源與小朋友在家進行小實驗
- 無殼打工仔納稅可申請 住宅租金扣稅上限十萬
- 寬減利得稅上限萬元 減收非住宅75%水費
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廣州英勇清潔工 寒風刺骨跳江救人
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
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加國撤銷緊急法 美數百司機到華府抗議防疫辣招
加拿大總理杜魯多宣佈卡車司機示威危機解除，終止使用為平息事件而動用的緊急狀態法之際，美國周三有數百名卡車司機組車隊從加州南部出發，準備前進首都華府抗議防疫限制措施。受到癱瘓加拿大多座城市的抗議活動鼓舞...
2022-02-25
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二手屋苑連錄用家入市
《財政預算案》有利好樓市措施公佈，二手屋苑交投趨增。據《星島地產網》報道，美聯物業助理區域經理林潤強表示，財案放寬按揭成數，有助刺激中價物業交投，鴨脷洲海怡半島不乏逾千萬成交，屋苑13座中層G室，面積...
2022-02-25
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俄股曾挫五成 納指標指倒升 俄烏開戰震散全球股市
俄羅斯全面入侵烏克蘭，觸發全球股市大幅震盪，其中俄羅斯RTS指數一度暴跌50%。美股三大指數早段全線向下，美股杜指周四早段曾跌805點，報32326點；納指亦跌300點，報12745點；標普500指數...
2022-02-25
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意甲一哥風生水起 基奧特除「烏」
法國中鋒基奧特傷瘉復出後，現已重拾射手觸覺，順利重奪一席正選位置，而且帶領AC米蘭連續兩輪意甲力壓衞冕的國際米蘭排第一。今晚聯賽主場迎戰狀態差勁的烏甸尼斯，此子有力率紅黑軍團大勝一場，讓球主客和讓一球...
2022-02-25
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操肌練歌半年變自信仔 Jeremy自爆首錄 Solo歌前失眠
Jeremy（李駿傑）近日成為MIRROR當中，第7位推出Solo歌的鏡仔，新歌《半》大玩暗黑妖媚，Jeremy坦承去年演唱會後，更認定這是未來風格。出道3年多，終等到單飛機會，Jeremy形容心情既...
2022-02-25
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社論｜互相守望 少賺求共存 - 李一飄
第五波疫情大爆發，預料不久單日將有逾萬人染疫，全民集中精力抗擊疫情，社會活動無可避免陷入停擺狀態，各行各業深受打擊，香港進入瘟疫最艱難時刻。此時，財政預算案提出短暫立法，禁止業主向指定行業的租戶追租，...
2022-02-25
- 開工前落盤/頭條名家本周心水｜聯想業績佳可看好 - 何沛鴻
- 開工前落盤/頭條名家本周心水｜泉峰產品滲透率升 - 黃敏碩
- 開工前落盤/頭條名家本周心水｜平保宜分段低吸 - 伍禮賢
- 開工前落盤/頭條名家本周心水｜醫思健康服務需求強 - 郭家耀
- 財金解碼｜望受惠消費券 留意領展置富 房託股料中長線回報不俗 - 財金解碼本報記者
- 頭條解籤｜九毛九穿百天線止蝕 - 彭偉新;郭思治;黃瑋傑;羅尚沛;雷雨;伍一山;聞風至
- 窩輪熱炒特區｜阿里捱沽 吼「19634」 - 何啟聰
- 窩輪熱炒特區｜恒指波動 撈「19223」 - 朱紅
- 窩輪熱炒特區｜港交所博彈吼「26976」 - 梁祐臻
- 金融High Tea｜全球股市「烏」雲蓋頂 - 陸羽仁
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田泰安睇準時佳
田泰安連交兩日白卷後，周三晚終於重振聲威贏出四場頭馬，暫累積三十八場頭馬穩居騎師榜第三。周日田賽，他除會續策「浪漫勇士」出戰香港經典盃，其他場次亦有實力馬。田泰安昨晨表示，對「加州時佳」和「閃電」的機...
2022-02-25
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