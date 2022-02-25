正榮出售天津房產償債

正榮地產（6158）傳已將其持有的一間位於天津的房產項目子公司股權轉讓予合作方美的置業（3900），套現償債。另外，中國住房和城鄉建設部部長王蒙徵昨日重申「房住不炒」，強調法治化、市場化原則，堅決有力處置個別房地產企業地產項目逾期交付的風險。據內地傳媒援引工商資料顯示，正榮轉讓上述權益的交易，仍未披露具體作價，該公司高層本周三於投資者會議上表示，已經梳理一批合作項目和投資性物業，正與現有的合作方以及央企、國企磋商項目股權轉讓事宜，預計2022年上半年擬盤活30億元至40億人民幣規模的資產。他指，2021年房地產市場總體穩定，接下來仍要穩地價、穩房價、穩預期。