中環IFC外望——內地去年併購交易創新高

羅兵咸永道發佈《2021年中國企業併購市場回顧與2022年前瞻》指，2021年中國內地併購交易量創歷史新高，達1.279萬宗，較2020年增21%，交易金額從2020年歷史最高水平下降19%，至6374億美元。私募股權首次成為最大的併購類別。羅兵咸永道亞太區交易服務主管合夥人鮑德暐表示，中國併購交易量創新高，主要是受中國政策大環境的驅動。2021年發生97宗超大型並購交易（單宗10億美元以上），許多交易與內地關鍵經濟主題相一致，如產業升級（23宗工業品交易價值560億美元），雙循環（17宗消費品交易價值310億美元）及低碳環保（9宗電力能源交易價值260億美元）。同時，新冠疫情和地緣政治局勢引發的各種經濟失調將刺激內地併購交易增長，企業重組和戰略變化亦將引領更多併購交易。去年內地企業戰略併購數量達到創紀錄的5143宗，但交易金額降至2015年以來最低水平，部份原因是缺乏超大型併購交易。資金主要集中在幾個大主題上，例如產業升級、傳統能源向可再生能源轉型（使電力能源類並購交易達到歷史新高）等。該報告預計，今年境內併購交易數量將與去年大致相若，或略低於去年。企業對權益資金的巨大需求將繼續存在，同時私募股權基金行業也有充足的投資資金，今年私募股權基金投資活動將保持或略低於去年。領展籌謀增商場租戶支援領展（823）昨日宣佈，正評估疫情最新發展，籌謀進一步增加對旗下香港商場租戶的支援，以紓緩其經營壓力。自農曆新年以來，領展已為因應政府的防疫措施而須停業的特定行業租戶減租，例如食肆、美容院、髮型屋等。領展的租務團隊亦一直與其他受疫情影響行業的租戶保持緊密聯繫，收集他們自去年12月以來的經營情況數據，對有需要的租戶作出援助。有別於劃一安排，領展提供的減租及其他針對性支援措施，是按每個租戶具體受疫情影響的程度而定，以求資源用得其所。在減租以外，領展提供的針對性支援措施包括分期繳納租金、豁免罰息及服務費、租約重組及提供免租期等。高瞻