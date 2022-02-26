俄烏戰局影響 恒指全周跌1560點

藍籌股普遍向下，港交所（388）績後股價跌1.2%，收報390元，未能重上400元關，並創逾52周低；滙控（005）收跌2.5%，報54.75元；騰訊（700）跌0.9%，收報424元，美團（3690）無起跌，收報170.2元；阿里巴巴（9988）績後收升0.4%，收報105.3元；「三桶油」亦下挫，中石油（857）收跌3.8%，報4.1元；中石化（386）跌3%，收報3.89元；中海油（883）跌3.2%，收報9.8元。
電力股受捧 中國電力飆12%
中國發改委公佈關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知，並5月1日起執行。中國神華（1088）收跌4.9%，報20.6元；兗礦能源（1171）收跌7.5%，報18.4元；中煤能源（1898）收跌6%，報4.68元。
電力股受追捧，中國電力（2380）收升12.1%，報4.26元；龍源電力（916）揚5.8%，收報15.6元；華潤電力（836）漲8.2%，收報17.46元；華能國電（902）收升13.9%，報4.46元。
生物科技股普遍向上，藥明生物（2269）收升4%，報64.2元；藥明康德（2359）升2.9%，收報110.9元；泰格醫藥（3347）漲6%，收報90.65元；昭衍新藥（6127）去年淨利潤升76.8%至5.57億元人民幣，收升6.7%，報64元。
uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，大市短期於22500料有支持，但相信短線反彈力度不會太大，料於23000會有較大阻力，短期對後市有所保留，或有機會跌穿22500點。