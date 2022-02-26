金融壹賬通擬回流來港掛牌

香港首隻SPAC（特殊目的收購公司）Aquila，傳已獲得港交所（388）上市開「綠燈」放行，將成為本港首隻SPAC獲准進行首次公開招股（IPO），集資約23.4億元。另外，再有中概股計劃回流本港，平保（2318）旗下金融科技公司金融壹賬通有意來港掛牌。中概股回歸浪接浪，內媒報道，金融壹賬通董事長葉望春在業績電話會上表示，該公司正積極籌劃回歸港股市場。惟未有透露更多有關上市的詳情。另一邊廂，有意赴美掛牌的內地時裝電商平台SHEIN則再度擱置上市計劃。外電引述消息人士指，由於過去一個月資本市場動盪，加上最近俄烏開戰加劇市場波動，SHEIN現已第二次擱置IPO計劃。不過SHEIN發言人表示，公司沒有上市計劃。上月有市場消息指，該公司重啟今年於紐交所IPO計劃。