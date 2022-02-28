俄羅斯多間銀行遭美歐逐出SWIFT 恒指短期恐下試22000

俄烏和談憧憬破裂，加上西方國家終動用「核武級制裁」，將俄羅斯多間銀行逐出環球銀行金融電訊協會（SWIFT），為市場帶來不確定性。分析預計，恒指今日進一步下跌機會較大，加上3月美國聯儲局勢加息，又是港股傳統業績期，而且地緣政治危機非一時三刻能解決，料恒指短期下試22000機會甚大。港股上周受壓，恒指於2月最後一周大插逾1500點，創近兩年以來最大單周跌幅。但上周五據報俄羅斯準備派代表團與烏克蘭會談，令市場憧憬兩國軍事衝突有望逐步化解，加上美國對俄制裁力度偏軟，美股道指上周五重上34000，飆升超過800點；標指升2.24%，收市報4384點，較近期高位只低9%；納指亦轉升1.64%，報13694點，俄羅斯股市更報復式反彈超過兩成。進入業績期 未見驚喜港股ADR普遍較本港周五收市上升，其中滙控ADR及美團ADR分別升3.5%；騰訊及阿里巴巴ADR靠穩。原以為港股3月開局有運行，但俄烏局勢在過去兩日急轉直下，兩國未能達成談判共識，加上西方多國加強對俄制裁，包括美國、法國、加拿大、意大利、英國及歐盟等，同意把俄羅斯多間銀行剔出SWIFT，並對俄國中央銀行實施限制措施等。市場避險情縮仍高企寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩表示，外圍環境動盪，變數太多，料短期下試22000機會甚大。展望3月，是本港傳統業績期，疫情又持續擴散，未見有利好消息。他指，石油股等已見整固，部份股份甚至有炒過龍，因此投資者入市要審慎。耀才證券研究部總監植耀輝認為，西方國家把俄羅斯剔出SWIFT，對香港沒有直接影響，但為市場增添不明朗因素，戰火事態發展難料，避險情緒仍高，料今天股市偏淡，料跌穿22600機會大。本周多家上市公司將公佈業績，但之前已公佈的業績都未見有驚喜，加上中、美將公佈多項經濟數據，目前估底意義不大。他指，內地3月兩會，市場憧憬有利好新能源及基建股的政策出台，相關股份近期已見升勢，但整體大環境仍不明朗，地緣政治危機非一時三刻能解決，料3月恒指將繼續受壓。