銀行疫下紛關分行 財富管理銷售重創

本港第五波疫情愈見嚴峻，銀行臨時關閉的分行數目也愈來愈多，三家發鈔行暫時關閉的分行數目達約六成或以上，而分行是銀行銷售理財產品的重要渠道，再加上全球股市動盪，銀行的財富管理業務遭重創。業界人士稱，今波疫情對財管業務造成的傷害深過前四波，有銀行今年以來的財管產品銷售額按年急跌逾50%。為保障客戶和員工，並配合防疫工作，銀行近月暫時關閉分行數目之多實為罕見。中銀香港（2388）上周末回覆本報表示，現時約120家分行已暫停服務，其餘逾60家分行則繼續維持服務。換句話，中銀約有67%的分行暫停營業。滙豐回覆指，因應疫情變化，該行於1月中及2月初先後公佈會暫停33家分行的服務，而於上周四因應職員確診或有確診者曾到訪分行而需暫停服務的分行則有24家。以滙豐約100間分行粗略計，即該行暫時關閉分行比例約57%。有員工確診需關閉渣打香港現有70間分行。渣打指，該行致力維持三分之二分行繼續營業，以2月25日計，該行有44間分行及1間企業特快中心暫時關閉，當中有23間分行因預防措施或有員工確診需關閉。此外，恒生（011）指，該行除已暫停5間位於大學的分行、11間港鐵站辦事處及兩間流動分行的服務外，另因應員工確診個案，於2月24日當天早上暫停了24間分行的服務。東亞（023）則指，除2月初為減人流而宣佈暫停15間分行服務外，由年初至上周五因員工初步確診或有確診客戶到訪而需暫時關閉的分行累計有29間，單計上周五則尚有13間分行暫停服務。業界料銷售額跌逾一半業界人士稱，年初至今銀行的財管產品銷售額按年勢必錄得高雙位數字跌幅，並有銀行的跌幅已達50%或以上，估計本港銀行首季財管產品銷售額跌幅也為50%以上。