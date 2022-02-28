巴菲特在2014年俄烏戰爭時表示，俄羅斯入侵烏克蘭不會令其拋售股票，如果股票下降，他好可能會買入。他建議，爆發戰爭時，投資者不應將股票換成現金、黃金或比特幣，並解釋美國股市於二戰時期持續攀升，美國企業將會變得更值錢，而美元貶值會令購買力下降。
巴菲特歎乏吸引力投資項目
巴菲特在2014年俄烏戰爭時表示，俄羅斯入侵烏克蘭不會令其拋售股票，如果股票下降，他好可能會買入。他建議，爆發戰爭時，投資者不應將股票換成現金、黃金或比特幣，並解釋美國股市於二戰時期持續攀升，美國企業將會變得更值錢，而美元貶值會令購買力下降。
停業不停手 心中念基層 暖男疫下上門 免費為老幼剪髮
疫災肆虐，但人間有情。一間髮型屋的東主受限聚令管制，無奈停業，但他心中惦念基層市民，在筲箕灣區免費上門為長者和小朋友剪髮。即使外出面對染疫風險，但他希望在人心惶惶的日子，在社區送暖，為基層市民打氣。政...
2022-02-28
- 樂善堂請人抗疫 月薪二至六萬元
- 梁栢賢：三月底百萬人染疫
- 「疫苗通行」實施首日 市民頻頻掃碼歎麻煩
- 特區引《緊急法》賦權 允內地醫護在港助抗疫
- 將軍澳三車相撞 鐵騎士不治
- 多招紓民困 電費補貼每戶千元 財爺九粒糖 萬元消費券分兩期派
- 基層盼派現金 用作交租最實際 社區組織協會副主任施麗珊指出，政府再發一萬元電子消費券，對基層市民生活有幫助，減輕他們在膳食和生活必需品兩方面開支的負擔。不過，施麗珊說，不少劏房住戶都反映，如能派發現金更實際，「現在很多劏房戶都失業，或開工不足，他們每個月最擔心的，是租金支出，但消費券不能用來交租，所以很多街坊都說派現金最好，不限用途。」
- 四口中產家 可省1.6萬元
- 9個網站資源與小朋友在家進行小實驗
- 無殼打工仔納稅可申請 住宅租金扣稅上限十萬
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廣州英勇清潔工 寒風刺骨跳江救人
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
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車路士俄裔班主放棄管理權 但暫無意出售球隊避制裁
俄羅斯攻打烏克蘭，受多國譴責及制裁，被指和俄羅斯總統普京關係密切的英超豪門球會車路士俄裔班主阿伯拉莫域，上周六突然宣佈將球會管理權交予慈善基金會的信託人，但仍會是球會班主，且目前沒有打算要出售球隊。外...
2022-02-28
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曉峰閣廳堂豪裝高貴大方
中半山豪宅曉峰閣，鄰近中環核心商業區，是次精選單位為兩房間隔，實用面積686方呎，附豪華裝修，由著名設計師Alexander Wong操刀，裝潢更勇奪設計獎項，單位亦可飽覽青巒山景，相當寫意。由新鴻基...
2022-02-26
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俄羅斯多間銀行遭美歐逐出SWIFT 恒指短期恐下試22000
俄烏和談憧憬破裂，加上西方國家終動用「核武級制裁」，將俄羅斯多間銀行逐出環球銀行金融電訊協會（SWIFT），為市場帶來不確定性。分析預計，恒指今日進一步下跌機會較大，加上3月美國聯儲局勢加息，又是港股...
2022-02-28
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柏沙歷雙喜臨門 女神之戟
阿特蘭大主將柏沙歷近期因應傷兵問題，串演多個位置而失掉入球感覺，但強調只要能幫助球隊，願任勞任怨。今晚意甲主場迎戰近況低迷的森多利亞，女神有首席射手杜雲沙柏達因傷倦勤，本月先後有生日和兒子出世沖喜的柏...
2022-02-28
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成年冇見黑面同女友開餐 朱敏瀚余思霆疑冷戰
29歲的朱敏瀚年初奪得本屆TVB最佳男配角，攞獎時漏咗多謝拍拖3年幾的2017年華姐女友余思霆，事後補鑊喺訪問多謝返對方，當時女友已經返咗台灣嘞，仲話雖然分隔兩地都會互相支持。近年朱敏瀚備受公司重用，...
2022-02-28
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好好過日子｜這時最要有常識 - 李純恩
非常時期，朋友送來兩盒「連花清瘟膠囊」，珍而重之，因為據說此藥供不應求。正好也在這一天，電視台訪問了北京的中醫師，他說「連花清瘟膠囊」這種藥性寒，若是體質虛弱、腸胃不好的人服了，可能因為太寒而引致不舒...
2022-02-28
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馬場浮世繪——馬雅苗廄近期合作四勝
苗禮德馬房的「靈鋒」昨日在馬雅胯下取得連捷，勝出頭場五班二千米賽事，八歲老馬威力不減。而翻查記錄，馬雅最近與苗禮德合作的八匹馬，竟然合共取得四冠一亞一季佳績，數據顯示這對騎練明顯正處蜜月期，而且搏殺成...
2022-02-28
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