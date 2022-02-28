巴菲特歎乏吸引力投資項目

在歐洲戰雲密佈之下，股市大上大落之際，股神巴菲特致股東的信上慨歎現時缺乏吸引的投資項目，並警告過去兩年的低利率令金融市場的估值膨脹，現時回購公司股份是最好的選擇。而他於8年前在俄烏戰爭的投資金句，現在再成為市場熱話，巴菲特當年曾認為，在戰爭期間不要囤積現金，亦不要將股票換成現金、黃金或比特幣。巴菲特在2014年俄烏戰爭時表示，俄羅斯入侵烏克蘭不會令其拋售股票，如果股票下降，他好可能會買入。他建議，爆發戰爭時，投資者不應將股票換成現金、黃金或比特幣，並解釋美國股市於二戰時期持續攀升，美國企業將會變得更值錢，而美元貶值會令購買力下降。