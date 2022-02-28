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內地住宅用地成交降逾六成

2022-02-28 列印
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內房研究平台中指研究院昨日公佈內地樓市2月監測數據。結果顯示，房地產市場2月整體回軟，成交量按年降幅擴大；住宅用地成交量較1月降逾六成，出讓金總額按年縮水。不過，該研究院所監測的一二線代表城市錄得庫存按月跌0.91%，當中深圳的降幅較大。土地出讓金方面，北京攬金逾486億元人民幣領跑；長三角、珠三角等地區的住宅用地亦密集入市，在出讓金榜單前十中佔據七席。

2月一線城市成交量按月跌34%，其中北京降幅最顯著，達45.9%；深圳則以45.1%位居第二。雖然按年整體錄得微升，但四大一線城市中，北京、深圳、廣州同比均明顯下降，降幅分別達到31%、26%、22%，惟上海成交面積逆市按年增57%。

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