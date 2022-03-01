俄羅斯入侵烏克蘭事件，引發全球制裁俄羅斯，俄羅斯將指標利率由9.5厘提高至20厘，以應對盧布貶值，並強制要求企業出售八成外匯收入，限制證券商為外資沽售股票等。盧布匯價曾急跌約三成，其後跌幅收窄。美國杜指早段跌373點，至33685點，跌幅為1.1%。標普指數跌1%。科技股跌幅較小，納斯達克指數早段跌0.7%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33627點，跌431點；標普500指數報4339點，跌45點；納斯達克指數報13620點，跌73點。滙控（005）美國預託證券價格曾見53.59港元，較香港收市價跌0.51港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見418.53港元，較香港收市價跌2.67港元。港股夜期亦下跌，中段跌79點，至22578點，較恒指收市低水135點。歐洲股市亦普遍下挫，英國富時指數中段跌超過1%，法國CAC指數以及德國DAX指數跌逾2%。紐約期油晚上抽升超過3%，至每桶94.8美元。經濟數據方面，美國商務部公佈，美國一月商品貿易逆差擴大至1076億美元，市場預期為逆差993億美元，即是多於預期。對上一個月的前值，逆差修訂為1009.6億美元。油價最高飆7%至8%西方國家將全球第二大產油國俄羅斯的多家銀行，剔出「全球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。由於原油及天然氣大部份以美元結算，依賴SWIFT系統進行支付，此舉造成國際油價劇烈波動，最高飆7%至8%，布蘭特期油高位見每桶105.07美元。分析指油價觸及每桶100美元後仍有上漲空間，甚至有機會升至115美元水平。倫敦布蘭特期油升穿每桶100美元，最高曾見105.07美元，升幅逾7%。紐約WTI期油亦一度逼近每桶100美元，最高升至每桶99.1美元，升勢超過8%。截至昨晚8時半，布蘭特期油及WTI期油每桶報102.48美元及96.05美元，仍保持升4.65%及4.87%。美團上月勁插兩成港股昨日再試23個月新低，惟中資金融股發力托市，恒指收市僅跌54點，報22713點，科指更輕微倒升。二月埋單計，恒指累挫1089點，美團（3690）勁插兩成。恒指昨日早段急跌最多361點，惟午後拗腰向上，收市僅跌54點報22713點，三日累跌947點。國指則收升32點報8023點。大市成交1534億元。中資金融股午後發力，工行（1398）升2%及建設銀行（939）升2%。其他藍籌走勢各異，網易（9999）績後獲大行唱好，收漲4.2%報152.5元，為表現最好藍籌，但中生製業（1177）勁插5.1%報4.98元，是表現最差恒指成份股。