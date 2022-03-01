港匯跌穿7.81 或觸及弱方保證

政府不排除全民檢測期間實施禁足，市場恐重擊本港首季經濟，以及港股持續積弱等負面因素，拖累港元匯價昨顯著走弱，跌破7.81水平，一度低見7.8149兌1美元，跌67點子，創逾2年新低。市場人士估計，若本港疫情再惡化及烏俄局勢無好轉，港匯或最快今季觸及7.85弱方兌換保證水平。截至昨晚8時許，港匯報7.8145，下跌63點子。市場人士指，昨早政府官員表示不排除全民檢測期間實施禁足的消息一出，港匯隨即轉弱，由7.80跌至7.81，因市場恐相關措施將不利本港經濟及市場氣氛，再加上美國聯儲局快將加息，港股偏弱，又缺IPO支持，推低港元需求。他預期港匯弱勢將維持一段時間，短期可能向7.82進發。