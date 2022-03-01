人民幣存款急升兩成 再破萬億創紀錄新高

本港人民幣存款連續三個月上升，且升幅不斷擴大，並重上過1萬億元人民幣。金管局公佈，主要受企業資金流入推動，1月份人民幣按月急升18.2%，至1.0959萬億元人民幣，創歷史新高，兼創逾11年最大單月升幅。據金管局發表的數據顯示，今年1月份本港銀行的存款總額按月上升2.6%。其中港元存款及外幣存款分別上升1.3%及3.8%，而人民幣存款則飆升18.2%。在1月份1.0959萬億元人民幣存款當中，定期存款佔8312億元（人民幣，下同），按月激增近30%；活期及儲蓄存款佔2647億元，按月下跌7.7%。當月人民幣存款連同人民幣存款證合共1.1135萬億元，按月大升17.9%，為有紀錄以來最大單月升幅。財資市場人士指，1月份人民幣存款飆升，主要由於國內出口強勁，帶動國內企業在港分支的出口結匯需求，同時人民幣匯價堅挺及存息吸引，加強客戶對存放人民幣的信心。在岸價續創近四年高另有市場人士稱，港股疲弱，有內地資金減持港股，但又想將資金繼續留港，故先泊在存息較高、匯價穩定的人民幣，導致人民幣存款大增。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉則指，人民幣定存息率持續高企於2厘以上，最近6個月及1年期定存息更高見2.7厘至2.8厘，料這存息水平將維持一段時間，可吸引客戶將資金轉存人民幣存款。人民幣兌美元昨日微升，在岸價（CNY）收報6.3111，升31點子，續創近4年高位；離岸價（CNH）曾高見6.3072，截至晚上近8時半報6.3130，升11點子。光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，中國出口維持強勁，加上烏俄事件令市場出現避險情緒，都對人民幣帶來支持，料短期將維持在6.3水平，這亦會是人民幣的阻力位，因人民銀行不願人民幣升值過急。