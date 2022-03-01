疫情下，澳門博彩企業仍未走出谷底，澳博控股（880）昨日公佈截至去年底止年度，虧損按年擴大37%，至41.44億元，經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）由上年同期的20.9億元，收窄至15.81億元；每股虧損72.9仙，期內維持不派末期息。澳博昨收報4.4元，跌逾4%。期內，總淨收益為100.76億元，按年升34.2%，主要受中場賭枱博彩收益及角子機博彩收益所帶動。當中博彩淨收益按年升31.5%，至96.08億元，其中貴賓博彩毛收益減少33.3%，至13.6億元；中場賭枱博彩毛收益則大增44.6%，至84.7億元；角子機毛收益5.37億元。