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盈健未受疫情影響 檢測需求大

2022-03-01 列印
■盈健醫療（1419）認為，近期疫情升溫對公司業績影響不大。
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盈健醫療（1419）早前公佈，截至去年底止中期盈利按年升4.35倍，至9043萬元，每股基本盈利23.8仙，與往年一樣不派中期息。該公司管理層認為，近期疫情升溫對公司業績影響不大，因為公司於疫情期間快速適應市場需求，即使未來疫情反覆或嚴峻，檢測及疫苗接種等服務需求大，而在疫情緩解後，非緊急醫療服務的需求亦會回升。

期內收入約3.9億元，按年升68.4%。其中全科醫療服務收入達2.9億元，按年揚近1.2倍；專科醫療服務收入6067萬元，按年減少8.7%；牙科服務收入3363萬元，按年升13.3%。該公司管理層指出，相信疫情緩和後，需求會恢復。



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