中電拓灣區服務 料中港市場續增

中電控股（002）截至去年底止年度，純利按年跌25.9%，至84.9億元，盈利下跌，主要是燃料價格高企等因素，影響中國及澳洲盈利表現，但香港業務強勁。第四期中期息1.21元，全年共派3.1元，均按年持平，最新股息率為3.9%。中電指，在大灣區將朝「能源服務一體化」及能源基建兩大模式發展，並預期中港市場繼續增長。中電首席執行官藍凌志在業績報告上指出，預期香港及中國內地兩大核心市場將繼續增長，其中能源轉型繼續在大灣區帶來新商機，未來將朝着兩大業務模式發展—「能源服務一體化」和能源基建，其中能源服務一體化方案包括電動車充電設施，以及能源管理系統；而能源基建正探討在工業園及商業區投資。客戶量增四萬戶中電主席米高嘉道理就提及，去年承諾投入大額資本開支，在中、港、澳、印四大市場作出減碳投資，而為能源轉型投資項目引入新資本的商業模式，在印度已證明有效，會歡迎在其他市場也採用相同模式。中電去年收入按年增5.5%，至839.6億元，營運盈利則下跌17.8%，至95.2億元，主要是澳洲發電組合盈利下降及中國內地煤價高企拖累；而本港電力業務的營運盈利則增4.7%至81.9億元，抵銷部份影響。去年本港放寬社交距離措施，加上部份日子錄得破紀錄高溫，帶動香港售電量增加4.1%，至353億度，其中商業售電量回升4.2%，住宅仍增2.2%。期內整體客戶數為271萬戶，按年多4萬戶。該集團指出，本港繼續聚焦興建和實施多個大型減碳基建項目，包括海上液化天然氣接收站、龍鼓灘發電廠的D2機組、加強連接中電電網與廣東省電網的潔淨能源輸電系統，以及擬建的離岸風場。澳洲業務去年錄得營運虧損8300萬元，影響包括批發電價下跌、能源對沖合約的非現金公平價值變動等。