聯想盈喜料增長42% 中科生物預期扭虧

聯想控股（3396）發盈喜，預期截至2021年年底，年度歸屬於公司權益持有人淨利潤將錄得不少於55億（人民幣、下同），與2020年同期的38.68億元比較，將實現不低於42%的增長。該預期增長主要由於，附屬公司聯想集團業績較同期大幅增長，以及出售聯營公司神州租車的收益為9700萬元。另一方面，中科生物（1237）公告，相比截至2020年年底止年度錄得虧損淨額，集團預期於截至2021年年底止年度將錄得盈利約4000萬元。董事會認為，有關盈利主要由於集團產品毛利率改善所致。創美藥業（2289）預期，去年度淨利潤按年下降約38%至48%。