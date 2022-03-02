俄軍車隊撲基輔 油價暴漲 美股受壓 杜指挫652點

烏克蘭戰事未平息，俄軍64公里長車隊直撲基輔，避險情緒籠罩全球市場，加上國際油價暴漲，美股受壓。杜指早段曾挫逾490點，跌幅超過1%，以科技股為主的納指跌勢相對輕微。紐約期油昨晚升破100美元大關，倫敦布蘭特期油升逾5%，至每桶103美元。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33240點，跌652點；標普500指數報4302點，跌71點；納斯達克指數報13535點，跌216點。滙控（005）美國預託證券價格曾見51.39港元，較香港收市價跌2.61港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見423.42港元，較香港收市價跌7.58港元。俄股停市 境外續失血烏克蘭和俄羅斯在白羅斯的首輪談判結束，暫無成果，雙方已各自返回磋商，預備二次談判；烏克蘭總統澤連斯基已正式簽署加入歐盟的申請，俄羅斯則指談判條件之一是烏克蘭回歸中立國家。由於俄國入侵烏克蘭給全球市場帶來新的經濟和金融風險，聯儲局結束寬鬆貨幣政策的進程正面臨考驗。為降低西方嚴厲金融制裁的衝擊，俄羅斯宣佈多項資本控制緊急措施，並勒令當地股市連續多日停市。不過，該些措施未能為其股、滙、債市場止血，俄股在美國掛牌的ADR以及交易所買賣基金（ETF）周一狂瀉最多75%，包括在港亦有發售的俄羅斯投資基金，部分已被暫停交易，意味無法處理任何購買及贖回要求。此外，國際指數編製公司MSCI明晟表示，俄羅斯股市已變得「無法投資」，預計本周最快將俄羅斯個股從MSCI指數中剔除。MSCI擬剔除俄企 周內有結果基金界指，目前僅有約13隻在香港發售的基金，及三隻本港上市ETF，有投資俄羅斯股票，相信佔本港基金投資規模不大，又指基金公司已密鑼緊鼓研究進行的權重調整。MSCI指數研究主管和指數政策委員會主席Dimitris Melas表示，因西方對俄羅斯實施嚴厲的新制裁，俄羅斯股市已變得「無法投資」，因此將俄羅斯個股從指數中剔除是「自然的下一步」。MSCI正諮詢市場意見，包括可能會將MSCI俄羅斯指數從新興市場抽出並重新分類為獨立市場，預計將在本周內有結果。據晨星（Morningstar）報告，在本港上市的三隻交易所買賣基金（ETF），包括安碩MSCI新興市場（3022）、南方東英全球雲計算科技指數ETF（3194）及日興資產管理環球互聯網ETF（3072）都有投資在俄羅斯。截至上月25日，投資佔比分別為1.71%、0.27%及0.28%。不過，三隻ETF價格未見大幅波動，甚至錄升幅。安碩MSCI新興市場ETF持有的俄羅斯股票大部份是能源及基礎材料行業，包括俄羅斯天然氣工業股份公司及俄羅斯聯邦儲蓄銀行等。另外兩隻科技主題ETF，均持有俄羅斯互聯網公司Yandex。油價中段升幅擴大。紐約期油一度升11%，飆至每桶106美元以下，續創 7 年新高。油價急漲，亦拖累美股中段跌幅。歐洲股市周二低收。俄羅斯長長的車隊直搗烏克蘭首都基輔的消息，打壓歐股市場人氣。英國富時100指數收報7330.2，跌128.05，跌幅1.72%。德國DAX指數收報13904.85點，跌556點。法國CAC指數收報6396.49點，跌262點。 旅遊和休閒類股領跌。資源類股則逆市上升。