金管局冀縮旅客酒店隔離時限

據彭博報道，金融管理局向部份銀行表示會游說政府，希望縮短入境旅客酒店隔離時限，由14日減少至7日，然後再居家隔離7日，以保持香港作為金融中心地位的信心。金管局回應表示，自疫情發生後，該局一直與銀行業保持聯繫，不時提醒銀行因應疫情發展檢視其持續業務運作計劃，過程中若收到他們對控制疫情措施的看法和建議，金管局會向相關當局反映，惟不評論具體內容。另外，證監會回應指，即使政府決定在全民檢測期間，限制人員流動，仍有信心會有相應安排，令持牌機構及市場可如常運作。與此同時，港交所（388）發言人亦表示，交易所致力於保障市場的穩健運營，無論當前環境如何，集團的目標是保持市場正常運作。