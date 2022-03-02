上季經調整盈利跌41% 百度押注自動駕駛

百度（9888）公佈截至去年底止第四季業績，收入按年升9%至330.88億元（人民幣，下同），勝市場預期的322億元；純利按年跌67%至17.15億元，仍勝預期的13.46億元。以非通用會計準則（Non-GAAP）計算，純利按年跌41%至40.84億元，遠勝市場預期的29億元；每股美國存託股稀釋收益為11.6元。百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏於電話會議上指，許多汽車製造商已經意識到採用百度解決方案比投資內部解決方案更好，而旗下ANP（領航輔助駕駛）及AVP（自主泊車）產品更獲得市場關注。他透露，據集團內部估算，Apollo自動駕駛（ASD）業務累計銷售總額約為80億元。他又指，隨著電動車在中國愈趨普及，相信百度的自動駕駛業務將有助帶動集團業績增長。全年非廣告收入增71%期內，百度核心營收按年升12%至260億元，勝市場預期的252.65億元。在線營銷收入升1%至191億元；非在線營銷收入升63%至69億元，主要受雲及其他AI驅動業務的推動。愛奇藝收入跌1%至74億元。截至去年12月底，百度App每月活躍用戶（MAU）達6.22億人，按年增長14%，每日登錄用戶率達到82%；愛奇藝訂閱用戶量達到9900萬人。智能駕駛業務方面，第四季度蘿蔔快跑的載人定單量約21.3萬單，按季增加近一倍，並已擴展到8個城市，包括現覆蓋北京、上海、廣州、深圳等。截至去年底，百度智能交通綜合解決方案ACE已獲35個城市採用，高於一年前的14個城市，合同金額超過1000萬元。此外，百度夥拍吉利控股集團成立的極都汽車已完成A輪融資，募集近4億美元。截至去年底止年度，收入按年升16%至1245億元，勝預期的1236.73億元。Non-GAAP純利按年跌14%至188.3億元，勝預期的175.98億元。百度核心營業收入952億元，按年增長21%，其中非廣告收入按年增長71%。