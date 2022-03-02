澳門上月賭收增6% 永利收益多五成四

隨著農曆新年期間訪澳遊客的湧入，上月澳門賭收有所增長。澳門公佈，今年2月博彩毛收入按年增加6%，至近78億澳門元，而按月則上升逾兩成。另外永利澳門（1128）截至去年底止，年度收益達15.09億美元，按年上升54%。澳門博彩監察協調局昨日公佈，2月份博彩收入約77.6億澳門元，按年增長6.1%，而按月計算，則較上月的63.4億澳門元，增長約22%。以今年首2個月計，當地累計博彩毛收入為141億澳門元，按年下跌8%。大行摩根士丹利發表報告指，澳門2月份的賭收符合預期，而隨著廣東省有新案例，加上珠海亦在個別地區需進行檢測，該行預料3月的日均賭收會下降至2.17億澳門元，料全月賭收僅有67億澳門元。澳門特區旅遊局日前公佈，上周五（25日）的單日入境旅客量錄得3.32萬人次，為繼1月13日錄得3.07萬人次後，再重上單日客量3萬人次水平。在2月18日至24日的一周，到訪澳門的旅客合共有17.12萬人次，日均超過2.44萬人次，較1月份的2.24萬人次，高9.2%。三月份日均賭收料降另外，永利澳門母公司永利度假村（Wynn Resorts）公佈截至去年底止財政年度年報，當中永利澳門的年度收益達15.09億美元，按年升54%。年內集團旗下永利皇宮年度經調整後物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）為9164.6萬美元，而2020年則為虧損1.49億美元；永利澳門娛樂場酒店度假村年度經調整後物業EBITDA為420.9萬美元，而2020年為虧損8718.9萬美元。